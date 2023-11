Atriz russa morre em ataque durante espetáculo para militares na Ucrânia

Atriz russa morre durante ataque ucraniano a espetáculo para soldados russos

Uma atriz russa, Polina Menshikh, de 40 anos, morreu em 19 de novembro quando realizava um espetáculo para soldados russos na região ocupada de Donetsk, na Ucrânia. O teatro onde ela estava se apresentando foi atingido por um ataque ucraniano, que também matou cerca de 25 soldados russos.

A informação foi divulgada pela agência de notícias estatal russa TASS e pelo jornal The Moscow Times. O teatro Portal, onde Menshikh trabalhava, divulgou um comunicado lamentando a morte da atriz: "É com grande dor que informamos que Polina Menshikh… morreu ontem [19 de novembro] durante uma apresentação, como resultado de um bombardeamento”.

Menshikh estava se apresentando em um teatro com capacidade para cerca de 150 pessoas, em Donetsk. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do ataque. No vídeo, pode-se ver uma mulher, aparentemente a atriz, a cantar e tocar guitarra, antes de uma explosão ser ouvida e as luzes do salão se apagarem.

Menshikh foi levada a um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos. O ataque atingiu a vila de Kumachove, a cerca de 60 quilômetros da linha de frente no leste da Ucrânia.

A morte de Menshikh é um lembrete da brutalidade da guerra na Ucrânia. A atriz foi morta enquanto desempenhava seu trabalho, levando alegria a soldados que estavam longe de casa. Seu caso é apenas um dos muitos exemplos de civis que foram mortos ou feridos no conflito.

Leia Também: Primeiros reféns devem ser libertados na quinta-feira, dizem Israel e Hamas