Surto de doença respiratória na China não é causado por novo vírus, dizem autoridades

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autoridades de saúde chinesas afirmaram nesta quinta-feira (23) que não foram detectados patógenos novos ou desconhecidos no surto de doenças respiratórias que acomete o país.

A declaração foi feita em uma teleconferência com entre a OMS (Organização Mundial da Saúde) e membros do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças e o Hospital Infantil de Pequim. A reunião foi realizada após a organização de saúde solicitar dados clínicos e epidemiológicos sobre os patógenos em circulação.

As autoridades chinesas atribuíram o aumento das hospitalizações ao relaxamento das restrições da Covid-19 e à chegada da estação fria, além da circulação de patógenos conhecidos, como influenza, Mycoplasma pneumoniae, VSR (vírus sincicial respiratório) -que afetam mais crianças do que adultos- e coronavírus.

Segundo a OMS, não há informações suficientes para determinar com precisão qual o risco geral desses casos de doenças respiratórias detectados no país. Devido à chegada do inverno, espera-se uma tendência crescente em doenças respiratórias.

Com base nas informações disponíveis, a OMS recomenda que as pessoas na China sigam medidas para reduzir o risco de doenças respiratórias, que incluem tomar as vacinas recomendadas contra influenza, Covid e outros patógenos respiratórios; manter distância de pessoas doentes; fazer testes e buscar atendimento médico se necessário; usar máscaras de proteção; garantir boa ventilação e lavar as mãos regularmente.

Não são recomendadas medidas específicas para quem pretende ir à China. De acordo com a organização, em geral, as pessoas devem evitar viajar enquanto apresentarem sintomas sugestivos de doenças respiratórias. Em caso de sintomas durante ou após a viagem, a OMS incentiva a procura por atendimento médico e o compartilhamento do histórico de viagens com o provedor de saúde.