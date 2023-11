Homem mata noiva e mais três convidados no dia do seu casamento

Um homem matou a sua noiva, a sogra e a cunhada no dia do seu casamento, na Tailândia, no sábado (26). Ele também atirou contra duas outras pessoas, matando uma delas. Depois, cometeu suicídio.

O homem, identificado como Chaturong Suksuk, de 29 anos, era ex-militar. Ele e a noiva, Kanchana Pachunthuek, de 44 anos, se casaram em uma cerimônia na cidade de Nakhon Sawan.

A polícia disse que Chaturong estava embriagado no dia do casamento. Ele teve uma discussão com a noiva durante a festa e depois atirou nela, na sogra, de 62 anos, e na cunhada, de 38 anos.

Ele também atirou contra duas outras pessoas, que ficaram feridas. Uma delas, um homem de 52 anos, morreu no hospital.

Depois de cometer os assassinatos, Chaturong se suicidou com um tiro na cabeça.

A polícia ainda não sabe o que motivou o crime. Os meios de comunicação social tailandeses, citando o que os convidados da festa reportaram à polícia, afirmaram que o casal teve uma discussão durante o casamento e que o homem se sentia inseguro devido à diferença de idade entre ele e Kanchana.

Chaturong havia comprado a arma e as munições legalmente no ano passado.

O crime chocou a Tailândia. O governo do país emitiu uma nota condenando o assassinato e prometendo investigar o caso.

