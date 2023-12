Bebê de 4 meses é encontrado vivo numa árvore após tornado no Tennessee

Um bebê de 4 meses sobreviveu depois de ter sido arrastado da casa onde vivia, que ficou totalmente destruída por um tornado no Tennessee, nos Estados Unidos. A criança foi encontrada pelos pais numa árvore.

A mãe do bebê, Sydney Moore, revelou à WSMV-TV que quando o tornado atingiu a sua casa em Clarksville, no sábado, arrancou o teto e levantou o berço com o seu filho lá dentro.

O seu namorado e pai da criança tentou alcançá-lo, mas também foi arrastado pela força do tornado, relata a Associated Press (AP).

"Ele estava agarrado ao berço mas, segundo ele, andaram em círculos e depois foram projetados", contou Sydney citada pela agência noticiosa.

Ao mesmo tempo, a mulher segurou o outro filho do casal, de um ano. Ambos ficaram presos debaixo de um veículo.

O casal procurou o filho recém-nascido durante algum tempo e acabaram por encontrá-lo deitado numa árvore caída, enquanto chovia torrencialmente. "Eu tinha quase a certeza que ele estava morto e que não íamos o encontrar. Mas ele está aqui, pela graça de Deus", declarou a mulher.

Todos os membros da família sobreviveram, sofrendo apenas alguns cortes e arranhões, contudo, perderam a sua casa e todos os seus pertences.

A irmã da mulher criou uma página GoFundMe para os ajudar a recuperar deste trágico acontecimento.

Vale lembrar que pelo menos seis pessoas morreram, no sábado, após a passagem de vários tornados que causaram danos em casas e ruas de diferentes cidades no estado do Tennessee, no sudeste dos Estados Unidos.

A passagem do tornado provocou uma forte explosão numa instalação em Madison, no Condado de Henderson, nordeste de Nashville.

Os serviços meteorológicos norte-americanos emitiram avisos naquele estado norte-americano, onde mais de 80 mil residentes ficaram sem energia, no sábado à noite, de acordo com o 'site' PowerOutage.us.