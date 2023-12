Corpo de bebê é encontrado em mochila após incêndio na França

O corpo de um bebê foi encontrado numa mochila, esta terça-feira, 26 de dezembro, após um incêndio num apartamento em Quesnoy, no norte de França. A autópsia vai ser realizada esta quinta-feira, dia 28, de forma a "determinar se a criança morreu por conta do fogo ou por outras causas", explicou o procurador de Avesnes-sur-Helpe, através de um comunicado de imprensa, citado pela BFMTV.

"As conclusões iniciais do médico legista não permitiram determinar as causas da morte da criança", destacou ainda, acrescentando, no entanto, que aparenta já ter acontecido "há alguns dias".

Após a descoberta do corpo, foi aberta uma investigação. Este quadro de investigação, que pode evoluir em função dos resultados da autópsia.

Na quarta-feira, os dois inquilinos do apartamento onde foi descoberto o corpo foram ouvidos pela polícia, mas não estão sob custódia policial. Os inquéritos devem permitir aos investigadores determinar se são ou não os pais da criança.

Na última terça-feira, aconteeu um incêndio no primeiro andar de um apartamento na comuna francesa de Quesnoy, na região de Hauts-de-France. O alerta ocorreu pelas 11h30 (07h30 em Brasília) e os bombeiros conseguiram dominar o fogo ao início da tarde.

Quando posteriormente investigaram o local em busca de potenciais vítimas, foi encontrada uma mochila com o corpo do bebê recém-nascido no interior.