Explosão deixa pelo menos 73 mortos no Irã, diz imprensa estatal iraniana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos 73 pessoas morreram nesta quarta-feira (3) depois de uma explosão na cidade de Kerman, no Irã, segundo a imprensa estatal do país. Outras 171 pessoas ficaram feridas.

A explosão aconteceu no Cemitério de Mártires de Kerman, ao lado do túmulo do general Qassem Soleimani. As informações são das agências estatais de notícias iranianas Irna e Mehr.

As pessoas estavam em uma procissão em direção ao túmulo do general. Soleimani foi morto em 2020 por drones das Forças Armadas dos Estados Unidos, perto da fronteira com o Iraque. Milhares de pessoas participavam do evento

Duas bolsas com bombas explodiram ao lado do túmulo de Soleimani. Informações iniciais eram de que o estouro foi causado pela explosão de botijões de gás. Autoridades locais, porém, já tratam o incidente como ato terrorista.

Nenhum grupo extremista assumiu o ataque até o momento.