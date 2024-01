Mulher é presa após esfaquear quatro passageiros em trem no Japão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa nesta quarta-feira (3) após esfaquear quatro pessoas em uma estação de trem em Tóquio, no Japão. Segundo a emissora japonesa NHK, a motivação do crime ainda é desconhecida.

A suspeita, de 20 anos, atacou os passageiros antes das 23h (horário local). De acordo com reportagem da NHK, ela teria esfaqueado as vítimas em uma estação de trem no bairro de Chiyoda, em Tóquio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram cinco policiais contendo uma mulher dentro de um vagão.

Três das quatro vítimas tiveram ferimentos graves. A emissora japonesa informa que três homens foram levados a um hospital com cortes na região do peito e da coluna, mas todos estão conscientes.

Testemunhas afirmam ter visto cenas assustadoras. Uma pessoal disse à NHK que um passageiro tentou agarrar a suspeita, mas ela teria resistido. Outra testemunha declarou que uma das vítimas deixou rastros de sangue no chão enquanto era atendida por policiais. A operação da linha de trem foi temporariamente suspensa.

A suspeita foi presa por tentativa de homicídio. Os policiais apreenderam uma faca no local do crime.