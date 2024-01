Heroína: Cadela salva donos e vizinho ao dar sinal para incêndio

Uma cadela chamada Lucy salvou os donos e um vizinho de morrerem num incêndio na madrugada de 29 de dezembro, em Arlington, no estado norte-americano de Washington.

O fogo começou na oficina de um vizinho do casal Douglas O'Connor e da mulher. As chamas estavam prestes a atingir a casa dos O'Connor quando Lucy, com o seu olfato apurado, percebeu o que estava acontecendo e alertou os donos.

Os "uivos altos e aflitos" de Lucy despertaram a mulher de Douglas, que foi à janela e percebeu o incêndio. O casal chamou imediatamente os bombeiros, que conseguiram apagar as chamas antes de atingirem a divisão onde o proprietário dormia.

O ato heroico de Lucy foi destacado pela polícia de Arlington nas redes sociais. "Graças ao pensamento rápido de Lucy, ninguém ficou ferido e o fogo foi contido com sucesso", diz a publicação no Facebook.

As causas do incêndio ainda estão a ser investigadas.

