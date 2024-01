Gata salva cadela de ataque de coiotes; veja o exato momento

Uma gata salvou uma cadela de ser devorada por dois coiotes no quintal de uma casa em Edmond, no Dakota do Norte, Estados Unidos.

O caso aconteceu em dezembro, mas só agora foi noticiado. O dono dos animais, Lane Dyer, tinha acabado de deixar a cadela mais jovem da família, Oakley, sair para fazer as suas necessidades, enquanto cuidava de outros dois cães dentro de casa, quando ocorreu o ataque.

Dyer contou à Fox News que, depois de ouvir "ruídos estranhos", Oakley entrou em casa "a correr e subiu as escadas". "Tinha vários ferimentos e estava a sangrar muito. A minha mulher pressionou as feridas e fomos a correr para o veterinário", acrescentou. Felizmente, a cadela conseguiu recuperar e teve alta ainda naquele dia.

Quando chegaram a casa, Lane e a mulher tentaram perceber o que tinha acontecido. Ao verem as imagens da câmara de segurança, nem queriam acreditar. A cadela tinha sido atacada por dois coiotes mas, graças a Binx, a gata da família, tinha conseguido fugir.

"Binx sabia exatamente o que estava a acontecer e, sem hesitação, agiu. Saltou para o chão, fez muito barulho, miou e atacou os coiotes", revelou Lane, admitindo ter ficado muito surpreendido com ato tão heroico.

O vídeo, publicado no Twitter no dia 1 de janeiro, já foi visto por milhares de pessoas. As imagens do "salvamento" são impressionantes.

No vídeo, é possível ver Oakley sendo atacada pelos coiotes. Binx, então, aparece correndo em sua direção e começa a miar e rosnar para os animais. Os coiotes, assustados, fogem.

O caso de Binx é um exemplo de que até os animais mais improváveis podem ser heróis. A gata mostrou muita coragem e determinação ao salvar a vida de sua amiga Oakley.

