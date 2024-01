Rato arrumador surpreende dono de barracão no País de Gales; assista

Depois do sucesso de Remy, o rato cozinheiro do filme "Ratatouille", um rato real vem surpreendendo o mundo com suas habilidades de arrumação.

Rodney Holbrook, um carteiro aposentado de 75 anos, morador do condado de Powys, no País de Gales, começou a suspeitar de que algo estava acontecendo quando as coisas em seu barracão começaram a aparecer misteriosamente arrumadas.

O ritual de arrumação já durava há dois meses, quando Holbrook decidiu instalar uma câmera de visão noturna em uma bancada do barracão.

"No início, reparei que alguma comida que estava dando aos pássaros ia parar em uns sapatos velhos que estava guardando no barracão", contou Holbrook.

Ao ver as imagens da câmera de segurança, Holbrook, que também é um fotógrafo amador de vida selvagem, conseguiu verificar que o rato era o responsável por apanhar molas, rolhas, porcas e parafusos de uma bancada de trabalho.

"Noventa e nove em cada cem vezes, o rato limpa tudo durante a noite. É realmente incrível que ele os coloque todos de volta na caixa", disse o idoso sobre o rato, contando que o apelidou de "Rato Arrumador de Gales".

"Agora não me dou ao trabalho de arrumar, deixo as coisas fora da caixa e ele volta a colocá-las no seu lugar de manhã. Acho que ele arrumaria a minha mulher se eu a deixasse lá dentro", brincou.

A história do "Rato Arrumador de Gales" rapidamente se espalhou pela internet e já foi vista por milhões de pessoas em todo o mundo.

