Ministro da Defesa da Suécia alerta para possibilidade de guerra

O ministro da Defesa da Suécia, Carl-Oskar Bohlin, alertou o país para a possibilidade de a guerra entre a Rússia e a Ucrânia se alastrar para o seu território.

"Pode haver guerra na Suécia", disse Bohlin em um discurso no domingo, na conferência anual de segurança Folk och Försvars.

"Não quero apelar ao medo, mas à consciência", afirmou. "Quero abrir uma porta que está muitas vezes fechada pelas exigências e desafios da vida cotidiana. Uma porta que muitos suecos podem ter mantido fechada durante toda a vida. Uma porta para um espaço onde somos confrontados com uma questão importante: quem somos nós se a guerra chegar?"

No discurso, Bohlin disse que o presidente russo, Vladimir Putin, não percebeu que estava a derrubar essa porta em cada ucraniano em 2014. "Quando chegamos a fevereiro de 2022, no início da invasão em grande escala, o povo ucraniano tinha, individualmente e coletivamente, estado a formular a sua resposta: 'somos um povo, e uma sociedade, que enfrentará a guerra aberta com a resistência aberta', e foi isso que fizeram", disse.

Bohlin também alertou que "todos têm de compreender" que o tempo é um recurso precioso na situação atual. "Se há uma coisa que me mantém acordado à noite é a sensação de que as coisas estão a andar muito devagar", disse. "Se ainda não começou [a preparar-se], está atrasado. Se não sabe como, pode perguntar a alguém que já começou ou obter respostas da Agência Sueca de Contingências Civis."

A Suécia tem tomado medidas para reforçar a sua defesa desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, nomeadamente através da sua candidatura à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). No entanto, a candidatura da Suécia enfrenta oposição da Turquia e da Hungria, impedindo a sua entrada na aliança.

