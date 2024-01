Influencer comete gafe e viraliza com sinal de swing em cruzeiro; entenda

A influencer norte-americana Adita Larson ganhou destaque recentemente no TikTok após um de seus vídeos viralizar. Em uma postagem, ela compartilhou a cabine que reservou para uma viagem de nove meses ao redor do mundo com o marido, incluindo adesivos, como um de abacaxi.

O que ela não sabia é que em alguns lugares, o abacaxi é um código para praticantes de swing, gerando comentários divertidos. Depois de 4 milhões de visualizações, Adita esclareceu que não são 'swingers', mas apreciam os abacaxis.

"Nós não somos 'swingers', mas nós amamos nossos abacaxis", admitindo que houve um mal entendido. Ela até passou o Réveillon no Rio de Janeiro, comentando sobre as tradições brasileiras, incluindo: "É tradição no Brasil vestir branco para dar boa sorte no novo ano".