Jojo Todynho fica chateada e desiste de fazer natação; entenda o motivo

A cantora Jojo Todynho anunciou nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (11), que desistiu de fazer natação em uma academia próxima à sua casa. O motivo foi que o estabelecimento usou a imagem da artista sem autorização para se promover.

"Eu estava com as pernas doendo muito, mas isso é por causa da natação. Inclusive, eu ia começar minha aula de natação hoje em uma academia aqui perto de casa, só que eu não vou poder mais", disse Jojo nos stories do Instagram.

A cantora explicou que a academia usou sua foto sem perguntar autorização e publicou nos Stories e no feed da página do estabelecimento. "As pessoas não perguntam se podem, elas tiram sua privacidade e perdem o cliente também", disse Jojo.

A artista ainda elogiou o professor de natação, mas disse que não voltará à academia. "Professor maravilhoso, adorei conhecer ele, muito paciente, me ensinando tudo, estava muito feliz, mas aconteceu essa coisinha chata e não voltarei mais lá", lamentou.

[Legenda]© Reprodução- Instagram