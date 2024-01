Grupos terroristas mais perigosos (e mortíferos) do mundo - O Índice Global de Terrorismo fornece um relatório abrangente das principais tendências e padrões globais do terrorismo na última década. Produzido pelo Institute for Economics & Peace, o documento considera não apenas o número de mortes, que são resultados desses ataques, mas também os incidentes, os reféns e os feridos pela violência desmedida. Também nomeia os quatro grupos terroristas mais mortíferos que operaram em todo o mundo em 2022. Num contexto mais amplo, conhecemos muitas organizações do gênero e as suas ações bárbaras são frequentemente divulgadas pela imprensa. Outras milícias, porém, são mais obscuras, mas não menos mortais e destrutivas nos seus objetivos. Mas quais são os grupos terroristas mais perigosos do mundo? Descubra na galeria.

