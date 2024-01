Massacre no México deixa 30 mortos

Um grupo armado atacou com um drone uma reunião de moradores em Heliodoro Castillo, no México, matando cerca de 30 pessoas. O crime ocorreu no dia 4 de janeiro, mas só agora foram divulgadas as imagens chocantes das vítimas, algumas sem cabeça.

Segundo testemunhas, o ataque foi realizado pelo grupo criminoso Familia Michoacana, que disputa o controle territorial da região com o grupo Los Tlacos. O uso de drones explosivos por cartéis de traficantes não é novidade na região e já foram registrados vários casos semelhantes nos últimos meses.

A violência no México é endêmica e, desde 2006, quando o governo federal lançou uma controversa ofensiva militar contra o tráfico de drogas, mais de 420 mil pessoas foram mortas ou feridas.

