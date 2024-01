Menina de 3 anos fica 'revoltada' com Nova York; veja as imagens

Uma menina australiana de 3 anos não ficou impressionada com a sua primeira visita a Nova York. Jette Blackman, natural de Sydney, não gostou do cheiro, do lixo e da multidão da cidade.

Em um vídeo publicado no TikTok, Jette diz à mãe: "Não gosto de Nova York. Há muito lixo. Você disse que era bonito. Na próxima vez, não minta para mim. Mentir não é divertido. Tem muita gente. O cheio é ruim."

Enquanto caminhava pela Times Square, Jette também notou um anúncio da McDonald's e acusou a cidade de ter copiado a Austrália. "Copiaram a Austrália", disse.

No entanto, a reação de Jette começou a mudar quando o irmão mais velho, Nimo, disse que estava gostando da visita. A menina até cantou a música "Shake it Off", de Taylor Swift.

"Até gosto de Nova York, mas há muito lixo", concluiu.

O vídeo de Jette Blackman rapidamente se tornou viral, gerando comentários de todo o mundo. Alguns usuários apoiaram a menina, dizendo que ela estava sendo honesta sobre suas experiências. Outros disseram que ela era apenas uma criança e que deveria ser mais tolerante.

Veja o vídeo.

