Criança perde parte do dedo após acidente num touro mecânico na Espanha

Um menino de 12 anos perdeu parte do dedo indicador em um acidente em um parque de diversões da cidade espanhola de Xàbia, em Alicante. De acordo com a imprensa espanhola, o incidente aconteceu no último domingo, em um touro mecânico.

O menor foi levado às pressas para o hospital de Dénia, onde foi submetido a uma cirurgia de amputação parcial do dedo. Antes, o dono do parque de diversões havia levado a criança e a mãe a um centro de saúde.

A mãe do menino comunicou o caso à Guarda Civil, bem como ao Gabinete de Apoio ao Cidadão de Xàbia, tendo pedido a abertura de um processo de responsabilização financeira.

O conselho municipal de Alicante informou que o parque tem todas as licenças necessárias e passou nas inspeções a que foi submetido.

O incidente causou comoção na cidade de Xàbia e no país. O caso está sendo investigado pelas autoridades espanholas.

