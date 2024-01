Policial queniano é morto em explosão de bomba amarrada a burro

Um policial do Quênia morreu nesta quinta-feira (19) após uma bomba amarrada a um burro explodir na cidade de Mandera, na fronteira do país com a Somália.

De acordo com a BBC, citando o jornal local Nation, outras duas pessoas ficaram feridas na explosão, mas o animal sobreviveu, apesar de ferimentos visíveis nas fotografias compartilhadas pelo jornal na rede social Twitter.

Os agentes da polícia estavam investigando bens que o burro carregava em um carrinho quando a bomba foi detonada.

A pessoa que seguia no animal teria desmontado o burro antes de o dispositivo ser detonado, próximo a um ponto de passagem da fronteira.

A região de Mandera, diz a BBC, foi alvo de ataques do grupo jihadista Al-Shabab, baseado na Somália, no passado.

