Usuário cai da escada ao gravar áudio e vira meme; ouça

Um usuário da rede social X (antigo Twitter) compartilhou um momento inusitado que marcou o seu dia, arrecadando milhares de curtidas.

“Conselho do dia: Não enviem áudios enquanto estiverem descendo as escadas ou isso pode acontecer com vocês”, escreveu na publicação.

O áudio tem cerca de dois minutos de duração, mas só é possível ouvir os primeiros 55 segundos.

A mensagem no X foi publicada às 17h11 de segunda-feira e arrecada, até o momento, mais de 43 mil curtidas.

“Ontem caí da escada da minha casa. Desci 12 degraus de costas a toda velocidade. A má notícia: Rabo e costas cheios de hematomas. A boa notícia: Estava gravando um áudio e ficou di-vi-nal”, disse o usuário em outra mensagem.

O áudio em questão pode ser ouvido abaixo. E já sabe, siga o conselho.

Consejo del día: no manden audios mientras van bajando las escaleras o les podría pasar esto https://t.co/UPjN5irkql pic.twitter.com/RurIhr2EGn