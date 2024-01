Mulher termina curso quase 60 anos após deixar universidade; veja

Uma mulher conseguiu se formar quase 60 anos depois de abandonar o curso de Ciências Animais na Universidade de Liverpool, no Reino Unido.

Angela Davidson interrompeu os estudos depois de engravidar do primeiro filho, fruto do relacionamento com o namorado que conheceu na universidade. "Hoje, nossa turma de Ciências Animais tem cerca de 200 pessoas, sendo que aproximadamente 80% delas são mulheres. Em 1960, esse número era apenas seis, e uma dessas estudantes, Angela Davidson, ainda aguardava seu diploma. Hoje ela o receberá", declarou um membro da universidade durante a cerimônia de formatura.

Segundo o Zenger News, Angela estava rodeada pelos filhos e netos durante a cerimônia. "Foi uma manhã maravilhosa. Esperei anos por isso. O início da década de 1960 foi uma época muito diferente para as mulheres e isso é reconhecido hoje, senti uma atmosfera muito calorosa", disse Angela Davidson.

A mulher e o agora marido se conheceram na faculdade e Angela acabou engravidando no quarto ano de graduação. Após "uma vida familiar feliz e uma vida profissional de muito sucesso", Angela conseguiu terminar o curso.

