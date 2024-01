Casal faz reserva em hotel de luxo e descobre que são os únicos hóspedes

Um casal teve uma lua de mel inesquecível no hotel Grand Velas, em Los Cabos, no México. O motivo? O hotel estava completamente vazio.

Cameron e sua esposa estavam curtindo sua lua de mel quando perceberam que a reserva que tinham feito, em um dos melhores hotéis locais, tinha sido um upgrade. O motivo? O hotel estava completamente vazio.

Em um vídeo compartilhado no TikTok, que teve mais de 7 milhões de visualizações, o homem documentou a experiência inesperada, enquanto transitava pelos corredores vazios do resort.

"Começou como uma piada... mas começa a parecer um episódio de 'Black Mirror'", disse o homem, revelando que a estadia acabou sendo estranha, já que eles eram sempre os únicos a participar das atividades do hotel, a comer no restaurante ou a curtir os vários espaços do empreendimento.

Depois de compartilhar a situação, muitos comentaram tentando encontrar uma explicação para o que aconteceu. Alguns sugeriram que viajar no meio de janeiro, depois das festividades de Natal, pode ser o motivo pelo qual o hotel estava vazio.

Leia Também: Médicos em Gaza removem estilhaço de um quilo de homem palestino