Homem abre porta de avião e sobe para a asa após ficar 3 horas retido

Um passageiro abriu a porta de emergência de um avião na quinta-feira, no Aeroporto Internacional do México, depois de ficar retido dentro da aeronave, que tinha como destino a Guatemala, cerca de três horas sem ar condicionado ou água.

De acordo com a BBC, o atraso do voo foi causado por um problema de manutenção. Após cerca de três horas dentro do avião, um dos passageiros acabou por abrir uma das portas e sair. O homem foi detido pela polícia, mas não se sabe se foi acusado de qualquer crime.

O Aeroporto Internacional do México referiu que o incidente não causou qualquer dano.

Após o problema de manutenção, todos os passageiros tiveram de mudar de avião.

Apesar de o homem ter sido entregue à polícia, os restantes passageiros escreveram-lhe uma carta conjunta de apoio. "O passageiro a bordo abriu a porta de emergência para a proteção de todos, com o apoio de todos, já que o atraso e a falta de ar criaram condições perigosas para a saúde dos passageiros", refere a nota manuscrita pelos passageiros.

"Ele salvou as nossas vidas", escreveu ainda o grupo numa mensagem publicada nas redes sociais.

Os passageiros disseram que o avião estava muito quente e que a falta de ar estava a causar-lhes problemas respiratórios. Eles também disseram que a tripulação não estava a fazer nada para resolver a situação.

O caso está a ser investigado pelas autoridades mexicanas.

Leia Também: Avião militar turco faz pouso forçado após falha mecânica; vídeo