Já é carnaval em Veneza, na Itália; veja imagens do espetáculo

O Carnaval de Veneza começou no sábado, 27 de janeiro, com o tema "A incrível jornada de Marco Polo". As festividades vão durar até 13 de fevereiro e vão acontecer por toda a área metropolitana da cidade italiana.

O tema foi escolhido para marcar os 700 anos da morte do explorador veneziano. No sábado, a programação começou com vários espetáculos de várias formas de arte em Veneza. Já neste domingo, as celebrações passaram das ruas para a água, com vários barcos levando as pessoas que celebravam o carnaval.

Marco Polo foi um dos navegadores mais reconhecidos do mundo. Ele é considerado o autor do "primeiro relato de confiança" e completo sobre o Oriente Médio.

Imagens do carnaval estão na galeria acima

