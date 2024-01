No dia do casamento, mulher descobre que futura nora é sua filha

Uma mulher descobriu que a noiva do seu filho era, afinal, a sua filha perdida há muitos anos. A descoberta aconteceu na China.

De acordo com o Daily Mail, a descoberta foi feita no dia do casamento, graças a uma marca de nascença que a jovem tinha na mão, e que a mulher só identificou no dia da cerimônia

Assim que a viu, ela foi perguntar aos pais da noiva se ela era adotada. Uma questão que os deixou admirados, uma vez que nunca tinham revelado este detalhe da sua vida a ninguém.

Eles confessaram que a noiva foi encontrada em uma estrada, quando ainda era um bebé, há mais de 20 anos.

Após a revelação, mãe e filha deram um forte abraço.

O caso ganha contornos mais inusitados a partir do momento em que, mesmo assim, o casamento entre os dois filhos da mulher foi para a frente. Isto porque, afinal, também o noivo era adotado, o que significa que de forma legal noivo e noiva não eram irmãos biológicos.

Segundo o Daily Mail, a mulher decidiu adotar o menino depois de anos a procurar a sua verdadeira filha em vão.

