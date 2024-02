EUA: avião adia partida devido a flatulência de passageiro

Um voo da American Airlines teria saído cerca de 30 minutos atrasado do Arizona rumo a Austin, no Texas, EUA, devido à flatulência de um passageiro.

De acordo com o New York Post, a história foi contada na rede social Reddit e rapidamente se tornou viral. O homem, segundo relatou um passageiro, ‘libertou’ uma “quantidade excessiva de gases", "propositadamente” e de tal forma que o ar ficou "irrespirável".

"Antes do embarque, ele já estava arranjando problemas. Parecia de ressaca ou tendo um dia difícil. Não sei, mas mal se sentou começou a mandar insultos para o ar", descreveu o internauta.

O mau cheiro foi tanto que levou a várias queixas dos passageiros e tripulantes. Após uma grande discussão, o comandante do avião obrigou o o homem a sair do avião. O passageiro pegou nas suas coisas e saiu.

"Todos respiramos de alívio quando ele saiu. Acho que a maioria das pessoas estavam nervosas com a situação, com o que ele poderia dizer ou fazer a seguir", afirmou uma testemunha ao New York Post.