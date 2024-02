Mulher pede o divórcio após o marido mudar o local da lua de mel

Uma noiva indiana recém-casada pediu o divórcio ao marido por ele ter mudado o destino de lua de mel, sem a consultar.

De acordo com o site India.com, o casal, que vive em Bhopal, na Índia, tinha programado viajar até Goa, onde ficaria hospedado em uma estância balnear, contudo, o homem decidiu trocar a reserva para Ayodhya, que fica no interior do país, sem avisar a companheira.

Apesar da indiana não ter manifestado qualquer desagrado durante a viagem, quando regressaram a Bhopal, ela entrou com um pedido de divórcio.

No documento, a mulher, não identificada, realça que o marido tem um bom salário e decidiu mudar os planos para algo mais econômico e menos "íntimo" sem a consultar.

Já o homem argumentou que a noiva está fazendo uma "tempestade num copo de água" e que alterou o destino da viagem para poderem visitar o "grande templo hindu" de Ayodhya, cuja inauguração foi notícia por todo o país, depois do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ter marcado presença no evento.

Antes de assinarem os papéis do divórcio, o juiz responsável pelo caso exigiu que o casal frequentasse sessões de aconselhamento matrimonial, para ver se há alguma possibilidade de evitar a dissolução do casamento.

Contudo, segundo o India.com, essa não será uma tarefa fácil, uma vez que, além da troca do destino de lua de mel, a indiana não gosta que o marido dê mais atenção à família do que a ela.

Leia Também: Como está Emily, a refém de 9 anos que foi sequestrada pelo Hamas