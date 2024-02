Funcionário de pizzaria coloca dedo no nariz ao preparar alimento; vídeo

A Domino's Pizza Japão pediu desculpas depois de ter sido publicado um vídeo online de um funcionário enfiando um dedo no nariz com uma luva e depois esfregando na massa da pizza.

De acordo com a rede de pizzarias, o vídeo, que se tornou viral, mostra um trabalhador numa loja na cidade de Amagasaki, na província de Hyogo, e foi publicado online na manhã de segunda-feira.

A empresa afirma que o vídeo foi filmado por um trabalhador que está fazendo um part-time na loja e que toda a massa foi jogada fora.

Funcionários da Domino's Pizza Japão afirmaram ainda que os trabalhadores lhes disseram que estavam apenas brincando e que se arrependeram.

A empresa suspendeu o funcionamento do estabelecimento e está considerando punir os trabalhadores que compactuaram com a gravação do vídeo.

A Domino's Pizza Japão destacou também que fará tudo o que puder para evitar outra situação idêntica e para restaurar a confiança do público.

Leia Também: Carro invade pronto-socorro nos EUA e deixa um morto e cinco feridos