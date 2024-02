Rua em Nápoles desaba e 'engole' dois carros

Uma rua no bairro de Vomero, em Nápoles, Itália, desabou na manhã desta quarta-feira (22), abrindo um enorme buraco que "engoliu" duas viaturas. Os condutores dos veículos, felizmente, conseguiram sair por conta própria e sofreram apenas ferimentos leves.

As autoridades, preocupadas com a possibilidade de novos desabamentos, evacuaram preventivamente um edifício próximo, onde vivem 20 famílias. A área foi isolada e o fornecimento de água na zona, entre a Piazza Vanvitelli e San Martino, foi interrompido.

Especialistas estão no local realizando avaliações para determinar o tempo necessário para reinstalar o fornecimento de água e reparar o estrago. Bombeiros, serviços de emergência, polícia e a Proteção Civil intervieram no local.

Segundo a Rai News, o sistema de esgotos na rua colapsou, levando ao desabamento do terreno e à abertura da enorme cratera. Três escolas da região foram fechadas e a sede do município na via Morghen, onde aconteceu o incidente, permanecerá fechada até que o abastecimento de água seja restabelecido.

A causa do colapso do sistema de esgotos ainda está sendo investigada. As autoridades acreditam que as fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias podem ter contribuído para o incidente.

Os moradores da região estão preocupados com a segurança das suas casas e com a possibilidade de novos desabamentos. As autoridades estão trabalhando para tranquilizar a população e garantir a segurança de todos.

Imagens do local do incidente mostram a enorme cratera aberta na rua e as duas viaturas que foram "engolidas" pelo buraco. As imagens circulam nas redes sociais e causam espanto e preocupação.

#Napoli Lievi ferite per i due passeggeri dell’auto in transito al Vomero, inghiottita da una voragine insieme ad un’altra parcheggiata. Sgomberate 20 famiglie da un edificio vicino al luogo dell’incidente. Servizio idrico interrotto nell’area circostante

Video @vigilidelfuoco pic.twitter.com/ePJp2M1Xkz — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 21, 2024

Leia Também: Nevoeiro gera caos em Itália: acidente envolve 30 veículos junto a Parma