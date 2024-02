Pais convidam para funeral do filho o motorista que causou o acidente

Um casal enlutado na Inglaterra convidou para o funeral do filho o homem que conduzia o carro que se acidentou e causou a morte do rapaz. O caso aconteceu em Erdington, e o carro levava sete pessoas quando o máximo permitido era de cinco.

O acidente ocorreu em 30 de outubro de 2021. Em julgamento, o condutor, James Clough, mentiu sobre o acidente, alegando que se tinha despistado após ser encandeado por luzes de outro carro. Imagens de vigilância mostraram que não havia outro carro.

Clough foi inocentado de duas acusações, mas admitiu outras duas, nomeadamente por causar morte por condução descuidada. Foi condenado a 3 anos de prisão.

Os pais de Jack Paolucci, que morreu com a namorada no acidente, convidaram Clough para o funeral do filho, esperando algum arrependimento. Ben e Becky Paolucci disseram ao Birmingham Live que ficaram irritados porque Clough publicou fotos do seu novo carro semanas após o acidente, bem como outra foto relaxado após o julgamento.

