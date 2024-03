Menina de 13 anos é encontrada morta nos EUA; padrasto foi detido

O corpo de uma menina de 13 anos, que estava desaparecida, foi encontrado, na sexta-feira (1), numa área arborizada na Flórida, EUA. O padrasto, foi detido, na quarta-feira, por ser o principal suspeito do crime.

A polícia tem imagens em vídeo que mostram Stephan Sterns colocando itens num caixote do lixo num complexo de apartamentos em Kissimmee, antes de o computador e a mochila de Madeline Soto serem encontrados no mesmo local. A chefe de polícia de Kissimmee, Betty Holland, afirmou que o homem regressou depois ao complexo de apartamentos e que, nas imagens, era possível ver a menina dentro do carro. "Acreditamos que ela já estava morta naquele momento", afirmou.

Madeline Soto estava desaparecida desde terça-feira, após não ter aparecido na escola.

Já na quinta-feira, a polícia tinha confirmado que apesar de ainda não terem encontrado o corpo que estavam "confiantes" que a menina estava morta. A "notícia muito devastadora" foi dada à mãe da jovem nesse dia.

A mãe de Madeline não é suspeita no caso.

A responsável pelas escolas do Condado de Orange emitiu um comunicado onde diz estar "de coração partido" pela morte da menina. "Os meus pensamentos e orações vão para a família de Maddie e a sua comunidade escolar. Perder uma criança tão repentina e tragicamente é extremamente difícil", afirmou.

