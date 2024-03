Pintor que perdeu braços em acidente de moto recebe transplante de mulher

Um homem, pintor profissional, que perdeu os dois braços em um acidente de moto, em 2020, recebeu transplante de braços e a cirurgia foi bem sucedida, na Índia.

Raj Kumar submeteu-se a uma operação de 12 horas no dia 19 de janeiro no hospital Sir Ganga Ram, em Delí, na Índia.

Os médicos conseguiram ligar os seus nervos, veias e músculos aos braços doados por um mulher.

Os membros foram doados por Meena Mehta, diretora de uma escola no sul de Deli, depois de ter sido declarada em morte cerebral e ter morrido.

