Quatro colegas são encontrados mortos em casa; suspeita é de intoxicação

Uma intoxicação por monóxido de carbono está sendo apontada como a causa da morte de quatro pessoas encontradas sem vida em uma casa em Toledo, Espanha, nesta terça-feira (19).

Segundo a imprensa espanhola, os corpos de três homens e uma mulher foram descobertos sem sinais aparentes de violência em uma residência alugada no centro histórico de Toledo, onde podem ter permanecido por vários dias. No entanto, não teriam falecido todos ao mesmo tempo, uma vez que o corpo da mulher estava em avançado estado de decomposição.

De acordo com o jornal local La Tribuna de Toledo, uma investigação preliminar sugere que as vítimas, com idades entre 50 e 60 anos, morreram devido à inalação de monóxido de carbono.

Os corpos foram encontrados em cômodos diferentes da casa, que é alugada por quarto. O alerta às autoridades foi dado por um familiar de uma das vítimas, que estranhou sua ausência.

