Homem morre atropelado por metrô após ser empurrado em estação em Nova York

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu após ser empurrado em estação, cair nos trilhos e ser atropelado por um trem do metrô de Nova York na noite de segunda-feira (25).

O trem estava prestes a chegar na estação de East Harlem, quando a vítima foi empurrada. O maquinista não conseguiu parar a tempo. As informações são do The New York Times.

O suspeito, identificado como Carlton McPherson, 24, foi preso. Segundo a polícia, ele também foi preso diversas vezes no Brooklyn, a primeira aos 16 anos. O homem teria um histórico de transtornos mentais.

O incidente acontece em meio a uma série de episódios violentos no metrô de Nova York. No início deste mês, a governadora Kathy Hochul chegou a anunciar que disponibilizaria agentes da Guarda Nacional e da polícia estadual para aumentar a segurança no transporte.

Outro incidente no metrô de NY. No último dia 9, uma mulher perdeu os dois pés após ter sido empurrada contra os trilhos depois de uma discussão com o namorado.

A vítima foi resgatada com o auxílio de pessoas que passavam pelo local. O resgate levou cinco minutos para chegar até a estação. Na sequência, a mulher foi levada ao hospital, onde foi constatada a amputação.

Agressor foi preso. O Departamento de Polícia de Nova York informou ao jornal que o homem que empurrou a mulher nos trilhos foi apreendido e responderá por tentativa de homicídio e agressão.