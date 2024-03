Homem muda nome para 'Literalmente Qualquer Outro' e disputará Casa Branca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Descontente com os principais candidatos à Presidência dos Estados Unidos, um homem do Texas mudou seu nome para "Literally Anybody Else" ("Literalmente Qualquer Outro", em português) e anunciou que também vai concorrer para presidente.

Ideia veio de insatisfação com candidatos atuais. Dustin Ebey, de 35 anos, mudou seu nome e decidiu disputar a Casa Branca por não gostar do democrata Joe Biden e do republicano Donald Trump.

Novo candidato é veterano de guerra e professor de matemática. "Isso não é sobre mim, 'Literalmente Qualquer Outro', mas uma ideia. Podemos ter um melhor presidente entre 300 milhões de pessoas", contou. "Eu não estou delirando. Isso será muito difícil de fazer, mas não é impossível. Minha esperança é ter Donald Trump, Joe Biden e 'Literalmente Qualquer Outro' logo abaixo".

"Eu realmente quero que haja uma saída para pessoas como eu, que estão tão fartas dessa constante tomada de poder entre duas partes que não traz nenhum benefício para a pessoa comum. 'Literalmente Qualquer Outro' não é apenas uma pessoa, é um grito de guerra", disse.

Homem precisa de 113.151 assinaturas no Texas. Para concorrer oficialmente de forma independente, "Literalmente Qualquer Outro" precisa reunir 113.151 assinaturas de eleitores do Texas que não votaram nas primárias de qualquer partido.