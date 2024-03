Menina de 8 anos morre após ser sugada por bomba de piscina

A pequena Aliyah Jaico, de apenas 8 anos, perdeu a vida tragicamente na piscina de um hotel em Houston, Texas, Estados Unidos, no último sábado (23). A menina foi sugada por um dos canos da bomba de drenagem, um acidente que levanta sérias questões sobre a segurança das instalações do local.

Aliyah estava hospedada no hotel com sua família quando o incidente ocorreu. Sua mãe, Daniela Jaico, notou a ausência da filha e, preocupada, solicitou que os funcionários verificassem as câmeras de segurança. A administração, no entanto, teria informado que tal ação só seria possível com a presença da polícia. O desaparecimento de Aliyah foi oficializado às 15h45.

Após a chegada dos policiais, as imagens das câmeras foram analisadas e revelaram o momento em que Aliyah mergulha na piscina e não retorna à superfície. Imediatamente, as buscas pela menina foram iniciadas, e horas depois, ela foi encontrada sem vida na tubulação da bomba de drenagem.

Os detetives M Castillo e J Diaz, da divisão de homicídios da polícia de Houston, confirmaram em entrevista à TV KTRK que a morte de Aliyah ocorreu no fim da noite de sábado. "Ela foi localizada no mesmo dia, horas após o desaparecimento, em um cano largo na área da piscina. Os paramédicos a declararam morta por volta das 23h30", relataram.

A perícia ainda não divulgou os resultados finais, e as investigações continuam em curso. No entanto, a principal hipótese trabalhada pela polícia até o momento é a de acidente.

Após a tragédia, a piscina do hotel foi interditada por tempo indeterminado. Uma fiscalização realizada no local revelou diversas irregularidades graves nas instalações, tais como:

-Drenos com diâmetro superior a 80 centímetros, ultrapassando o limite máximo permitido;

- Drenos instalados nas paredes da piscina, o que representa um risco à segurança dos banhistas;

- Escada sem todos os degraus, dificultando a entrada e saída da piscina;

- Problemas nos portões de acesso, facilitando o acesso de crianças sem a devida supervisão.