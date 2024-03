Ameaça de bomba obriga polícia a evacuar escola com 1.700 alunos em Paris

Uma escola em Paris foi evacuada nesta quarta-feira devido a uma ameaça de bomba, conforme relatado pelo Le Figaro.

A ocorrência foi na escola secundária Jean de la Fontaine, após o início das aulas. Cerca de 1.700 estudantes foram obrigados a deixar o prédio, mas felizmente tudo transcorreu de maneira segura e sem feridos.

No entanto, as aulas foram suspensas pelo restante do dia para permitir que as autoridades realizem uma busca completa nas instalações.

O caso está atualmente sob investigação, embora pareça ser uma falsa ameaça de bomba.

A polícia está trabalhando para eliminar qualquer possibilidade de risco. É importante lembrar que a França aumentou o nível de alerta de terrorismo para o mais alto após o ataque do Daesh-K em Moscou, na Rússia, na última sexta-feira, que resultou na morte de mais de 100 pessoas e feriu centenas.

