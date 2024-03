EUA e Alemanha reforçam compromisso de aumentar ajuda humanitária a Gaza

Os Estados Unidos afirmaram nesta terça que vão prosseguir com os lançamentos aéreos de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, enquanto a Alemanha planeja ampliar consideravelmente a entrega de alimentos no enclave.

Um porta-voz da Casa Branca destacou que o lançamento aéreo de ajuda é uma das muitas formas utilizadas para fornecer assistência aos palestinos em Gaza e que essa prática será mantida. Ele também ressaltou os esforços contínuos dos Estados Unidos para aumentar a assistência humanitária terrestre.

Por sua vez, o Hamas, grupo islâmico palestino que controla a Faixa de Gaza, relatou a morte de 18 pessoas, incluindo 12 por afogamento, enquanto tentavam recuperar alimentos lançados por via aérea no território devastado pela guerra.

O porta-voz do governo liderado pelo democrata Joe Biden enfatizou que o Hamas foi responsável pelo início do conflito e pela recusa em aceitar um acordo para libertar reféns, o que permitiria um aumento na assistência humanitária.

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, expressou preocupação com o alto número de vítimas civis em Gaza e a insuficiência da ajuda humanitária. Ele discutiu alternativas a uma grande operação militar israelense no sul de Gaza com seu homólogo israelense no Pentágono.

Enquanto isso, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, defendeu uma ampliação significativa das entregas de alimentos a Gaza e medidas para facilitar a passagem de caminhões na fronteira.

Com a guerra em curso entre Israel e o Hamas, desencadeada por um ataque do grupo em solo israelense, as tensões continuam elevadas na região, com impactos humanitários significativos.

Leia Também: Refém israelense libertada revela estupro e tortura por membros do Hamas