Piloto morre em queda de avião em museu no Reino Unido

Um piloto de 50 anos morreu na terça-feira (27) após a queda de sua avioneta no Museu Imperial da Guerra em Duxford, no Reino Unido, segundo o jornal The Telegraph.

O acidente aconteceu por volta das 13h40 (horário local). O piloto perdeu o controle da aeronave, um General Aviation Cirrus SR22 de propriedade privada, que acabou se despistando na propriedade do museu.

O piloto era de Bedfordshire, na Inglaterra. De acordo com o site FlightRadar20, a avioneta havia decolado 20 minutos antes do acidente e realizado três "touch-and-goes", procedimento no qual a aeronave pousa e decola sem parar.

Testemunhas relataram ao canal ITV que o piloto tentou aterrar duas vezes, mas perdeu velocidade e tentou decolar novamente.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades locais e pela Divisão de Investigação de Acidentes Aéreos.

O Museu Imperial da Guerra permanecrá fechado ao público nesta quarta-feira (28) e quinta-feira (29), com previsão de reabertura na sexta-feira (30). A extensão dos danos causados pelo acidente ainda não foi divulgada.

