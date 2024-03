Cobras altamente venenosas flagradas acasalando à porta de uma casa; veja

Os moradores de uma residência em Queensland, na Austrália, foram surpreendidos ao descobrir um par de cobras altamente venenosas tendo um "encontro amoroso" à sua porta.

Os especialistas em répteis da Sunshine Coast Snake Catchers 24/7, chamados ao local, enviaram Stuart McKenzie para lidar com a situação. Ao chegar, McKenzie deparou-se com as cobras emaranhadas, realizando sua atividade reprodutiva comum.

Um vídeo compartilhado mostra o especialista cuidadosamente removendo as cobras entrelaçadas pelas caudas e as colocando em um saco. As cobras castanhas orientais, uma das espécies mais venenosas do mundo, foram devolvidas à vida selvagem.

Veja o vídeo na galeria acima.

