Detidos no Tajiquistão 9 suspeitos de estarem ligados a ataque em Moscou

As autoridades do Tajiquistão prenderam nove indivíduos ligados aos autores do ataque ao teatro Crocus City Hall, nos arredores de Moscou, em 22 de março, que resultou na morte de 143 pessoas.

A agência estatal russa RIA Novosti relatou que "Nove residentes do distrito de Vakhdat foram detidos por terem contato com os responsáveis pelo ataque terrorista de 22 de março", citando informações de uma fonte não identificada dos serviços especiais do Tajiquistão.

Os detidos têm supostas ligações ao Estado Islâmico, que reivindicou a responsabilidade pelo ataque. As forças de segurança também estiveram envolvidas na operação para prender os suspeitos.

O número de vítimas mortais do atentado terrorista de sexta-feira passada na sala de concertos Crocus City Hall, nos arredores de Moscou, subiu para 143 pessoas na quarta-feira.

Segundo os investigadores russos, as causas da morte foram ferimentos a bala e asfixia devido ao fumo do incêndio provocado pelos agressores na sala de espetáculos.

O Serviço Federal de Segurança (FSB) informou que deteve 11 pessoas relacionadas com o atentado, reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI).



