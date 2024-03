Youtuber é sequestrado após tentar entrevista com chefe de quadrilha

Addison Pierre Maalouf, conhecido no Youtube e na Twitch, foi sequestrado por criminosos no Haiti, depois de tentar entrevistar o notório líder criminoso Jimmy Cherizier, mais conhecido como Barbecue, um dos principais nomes envolvidos no caos recente que se instaurou no país.

O meio de comunicação local Haiti24 relata que o cidadão americano Addison Pierre Maalouf, conhecido online como YourFellowArab, foi sequestrado na área de Croix-des-Bouquets.

De acordo com o Daily Mail, a gangue 400 Mawozo é considerada a responsável pelo sequestro. O grupo é liderado por Joseph Wilson, nome que integra a lista de "mais procurados" pelo FBI (polícia federal dos EUA). Há um prêmio de US$ 1 milhão por informações que levem à prisão de Wilson.

Maalouf queria chegar a Delmas 6, em Porto Príncipe, capital haitiana, controlada por Barbecue. Porém, antes de conseguir chegar ao seu destino, o YouTuber teria sido interceptado por outro grupo criminoso. O sequestro ocorreu em 14 de março. Wilson estaria pedindo resgate de o equivalente a R$ 3 milhões para liberar Maalouf.

A quadrilha de Wilson sequestrou anteriormente 16 missionários americanos e um canadense em 2021.

