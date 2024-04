Casal viveu durante 16 anos na Disneyland e ninguém percebeu

Visitar a Disneyland é o sonho de muitas pessoas, seja quando criança, adulto ou idoso. Mas e se pudesse viver neste local mágico, onde todos os sonhos se tornam realidade?

Owen e Dolly Pope, um casal norte-americano, viveu esse sonho entre 1955 e 1971.

Os dois eram especialistas em cavalos e foi durante um espetáculo com estes animais que os responsáveis pelo parque de diversões decidiram contratar o casal - que ficou responsável pelo 'Pony Farm', a parte equestre da Disneyland.

Com essa missão, os dois viveram numa pequena casa em Frontierland, uma parte do parque dedicado ao 'Oeste Selvagem', e que é restrito à maioria dos visitantes.

House lived in by Owen and Dollie Pope (Pony Farm) while they worked at Disneyland. Last original Disneyland site house left on the property. Pictured here at Circle D in 2002. pic.twitter.com/LI46jbDxUg