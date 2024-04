Homem esquece mala com pornografia infantil em aeroporto e é detido

Um homem foi detido em Espanha após ter esquecido de uma mala que tinha material de pornografia infantil, no aeroporto de Barajas, em Madrid.

Segundo o jornal espanhol ABC, o homem foi detido, em Sevilha, pela Guarda Civil após elementos da companhia aérea onde tinha viajado terem encontrado pornografia infantil no seu computador pessoal.

A mala onde estava o dispositivo foi esquecida em Barajas e os funcionários da empresa procuravam identificar o seu proprietário.

O caso ocorreu em 17 de outubro de 2023, quando os funcionários da companhia aérea contactaram as autoridades após a descoberta. Os policiais comprovaram a presença de material pornográfico que incluía menores.

A investigação encontrou uma queixa junto da companhia aérea que coincidia com a mala perdida, o que permitiu identificar o seu proprietário. O nome e sobrenome do suspeito coincidiam, aliás, com informações encontradas no interior da mala.

Mais tarde, em 21 de fevereiro deste ano, foram realizadas buscas na casa do suspeito, em Sevilha, resultando na recolha de pistas no seu computador e no seu celular pessoal, bem como em três pen-drives. Lá, existiam várias imagens e vídeos com conteúdo sexual, algumas das quais com a participação de menores de idade.

O detido, que não tinha antecedentes criminais, foi apresentado às autoridades judiciais competentes, que o colocaram em liberdade, mas com medidas cautelares.

Leia Também: Encontrados 7 corpos decapitados e desmembrados dentro de carro no México