Pequim anuncia "patrulhas de combate" no mar do Sul da China

"Em 07 de abril, o Comando do Teatro Sul do Exército de Libertação do Povo Chinês vai organizar patrulhas conjuntas de combate naval e aéreo no mar do Sul da China", disse o exército chinês, num comunicado.

"Todas as atividades militares que perturbem a situação no mar do Sul da China e criem pontos críticos estão sob controle", acrescentou o exército, numa aparente alusão aos exercícios conjuntos dos quatro países.

A China não divulgou quaisquer detalhes sobre a natureza e localização exata das manobras.

No sábado, as Filipinas, os Estados Unidos, o Japão e a Austrália anunciaram, num comunicado conjunto, que iriam realizar hoje exercícios navais e aéreos na zona econômica exclusiva das Filipinas.

"Demonstrando o nosso compromisso coletivo de fortalecer a cooperação regional e internacional rumo a um Indo-Pacífico livre e aberto, as nossas forças de defesa e exércitos combinados realizarão uma atividade de cooperação marítima", disseram os quatro países.

O comunicado recordou que o Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia deu em 2016 razão a Manila sobre a soberania de várias ilhas e atóis nestas águas, uma decisão que as autoridades chinesas se recusaram a cumprir.

O ministro da Defesa do Japão defendeu que a questão do mar do Sul da China "está diretamente relacionada com a paz e a estabilidade da região e é uma preocupação legítima da comunidade internacional".

"O Japão opõe-se a quaisquer mudanças unilaterais ao status quo pela força, quaisquer tentativas, bem como quaisquer ações que aumentem as tensões no mar do Sul da China", acrescentou Minoru Kihara, citado no comunicado.

O exercício ocorre poucos dias antes de uma cimeira que irá reunir em Washington o Presidente dos EUA, Joe Biden, e os líderes das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, e do Japão, Fumio Kishida.

No início da semana, o navio de guerra australiano HMAS Warramunga chegou à província filipina de Palawan, perto da zona marítima disputada.

As tensões regionais intensificaram-se no ano passado, com a China afirmando de forma mais assertiva a suposta soberania sobre áreas marítimas também reivindicadas pelas Filipinas, Japão e Taiwan.

Em resposta, os Estados Unidos procuraram reforçar as suas alianças na região, particularmente com os seus aliados tradicionais, o Japão e as Filipinas.

Além das Filipinas e da China, também o Vietnã, a Malásia, Taiwan e Brunei reivindicam parte deste mar estratégico, através do qual flui 30% do comércio mundial e que alberga 12% dos navios pesqueiros mundiais, bem como depósitos de petróleo e gás.

