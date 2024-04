Homem cai 18 metros e fica agarrado a rochedo; veja como foi o resgate

No domingo, na Califórnia, EUA, um homem foi salvo após cair de 18 metros e ficar agarrado a um rochedo, lutando pela vida até ser resgatado por um helicóptero do Gabinete do Xerife do Condado de Sonoma.

Com o auxílio de uma câmera térmica, as autoridades localizaram o homem e, com o apoio de um oficial de voo tático, o içaram com um arnês, retirando-o da rocha.

Após o resgate, ele foi avaliado por uma equipe médica e apresentou apenas ferimentos leves.

Veja o vídeo!

