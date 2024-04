Homem mata esposa e filhos e morre em acidente de trem

As autoridades espanholas estão investigando quatro mortes que ocorreram na tarde de terça-feira (11 de abril de 2024) na localidade de El Prat, na Espanha. Uma mulher e seus dois filhos foram encontrados sem vida no apartamento onde viviam.

O principal suspeito é o marido e pai das crianças, que foi mortalmente atropelado por um trem.

Segundo o jornal El País, as autoridades da Catalunha acreditam que o homem, de 43 anos, tirou a própria vida após cometer o triplo homicídio.

Um maquinista relatou ter visto o homem caminhando próximo à linha férrea.

Após a recuperação do corpo, as autoridades encontraram os corpos da mulher e das crianças no apartamento.

A investigação do caso está em andamento para determinar o que teria motivado o crime.

