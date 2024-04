Tiroteio nos EUA mata uma pessoa e deixam outras cinco feridas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas depois que homens armados abriram fogo em uma área residencial de Washington DC, nos EUA. Entre os feridos estão duas crianças.

O incidente ocorreu no bairro de Carver Langston, no nordeste da capital norte-americana, no quarteirão 1100 da 21st Street, disse a polícia. Dois suspeitos saíram de um veículo e começaram a atirar nas pessoas que estavam na rua.

Um homem foi morto no tiroteio. Dois homens, uma mulher e um menino de 9 anos foram transferidos para hospitais da região sem ferimentos fatais. Um menino de 12 anos também chegou a um hospital local com um ferimento a bala, "mas sem risco de morte devido ao tiroteio", disse a polícia.

A polícia ainda procura os suspeitos do crime. O carro utilizado foi um sedã Toyota azul-claro.