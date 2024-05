Menina de 11 anos obtém diploma nos EUA e quebra recorde do irmão

Uma criança de 11 anos recebeu um diploma e participou da cerimônia na quinta-feira, em Irvine, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

De acordo com relatos internacionais, Athena Elling não apenas se tornou a mais jovem a obter um diploma de Bacharel em Artes Liberais na faculdade comunitária local, mas também quebrou o recorde de seu irmão.

No ano passado a família Elling já havia testemunhado a cerimônia de graduação do irmão mais velho dessa aluna, Tycho Elling, apenas alguns dias antes de completar 12 anos.

"Estou muito animada por ter quebrado o recorde do meu irmão", disse a criança, acrescentando que seu irmão não vê isso como uma competição, já que ele "não é muito competitivo".

A mãe das crianças, Christina Chow, explicou que nunca forçou os filhos a seguir esse caminho e que eles simplesmente adoram aprender.

“Ela estava insistindo para que a inscrevesse em mais aulas. Ela quer tirar outro diploma de associado. Acho que ela quer fazer tudo, tem muita energia”, explicou. Um diploma de associado é um curso com duração de dois anos, com um nível de graduação abaixo do bacharelado.

Segundo relatos à KABC, parceira da ABC, o segundo diploma provavelmente será em música ou psicologia. Para o verão, a criança já se inscreveu em aulas de história e música.

"Acho que ainda tenho pelo menos mais 30 aulas que realmente quero fazer antes de estar pronta para me comprometer com outra especialização", disse.

Quando questionada sobre o que queria ser quando crescesse, a criança disse que queria "ser atriz ou talvez uma advogada de direito de família". "Ou uma imunoalergologista, porque tenho eczema", acrescentou.

Mas essa família pode não parar por aí, já que há uma terceira filha, com apenas nove anos. "Eu quebrei o recorde do meu irmão, e ela provavelmente vai superar o meu", disse Athena.

