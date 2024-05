Mulher é morta pelo cunhado após briga entre crianças em festa de família

Uma mulher de 37 anos foi morta a tiros na noite deste sábado (25) durante uma festa de família em Mossoró, Rio Grande do Norte. Rossilene Silvino Ribeiro Dantas teria sido morta pelo próprio cunhado após uma discussão envolvendo duas crianças da família. O suspeito está sendo procurado pela polícia.

O crime ocorreu por volta das 18h30, em uma casa no bairro Vingt Rosado. Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou quando uma das crianças se recusou a brincar com a outra, levando a uma discussão entre Rossilene e o cunhado. Irritado, o homem sacou uma arma e atirou em Rossilene, que morreu no local. A esposa do suspeito também foi atingida de raspão. Testemunhas relataram que os familiares consumiam bebidas alcoólicas durante a festa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Rossilene já estava sem vida quando os paramédicos chegaram. Após os disparos, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A Polícia Civil de Mossoró está investigando o caso.