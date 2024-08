Polícia salva mulher de prédio em chamas nos EUA; veja o momento

Vários agentes da polícia de Nova Iorque, nos EUA, entraram dentro de um prédio em chamas e salvaram uma mulher que se encontrava presa num dos apartamentos. Depois ainda apagaram as chamas, conforme mostra um vídeo divulgado nas redes sociais pela polícia. O incêndio ocorreu no dia 19 de julho, mas só agora as imagens foram conhecidas.

Os agentes foram alertados por um popular para o incêndio no prédio de seis andares. De acordo com o site Pix 11, os policiais correram até o local e começaram a alertar os moradores para o perigo.

Depois conseguiram localizar qual o apartamento onde o fogo tinha deflagrado. Um dos agentes arrombou a portam, conseguindo libertar a moradora. "Está aí alguém", perguntou um dos agentes antes da mulher responder.

"Venha em direção à minha voz", pediu ainda o polícia à habitante.

Os policiais usaram extintores para apagarem as chamas, antes da chegada dos bombeiros.

Seis policiais foram transportados para o hospital devido a inalação de fumaça. Não houve registo de mais feridos.

